ВСУ отразили все атаки, враг считает потери: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дроны сбиты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирине, Павловка, Волфине Сумской области, а также Ветеринарное, Волшебная Заря, Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершал безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелы подверглись районам более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времивке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом районы 27 населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

На фоне военных успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к побегу на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим.

Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили состав боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

Напомним, сегодня ночью оккупанты выпустили по украинским городам беспилотники. В столице, Хмельницком, Запорожье раздались взрывы.

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