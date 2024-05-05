ВСУ отступают в Донецкой области – в ISW объяснили замысел украинской армии

Оккупационные войска России в ночь на 4 мая тактически продвинулись северо-западнее Авдеевки, возле села Архангельское, после отступления из этого района Сил обороны Украины. ВСУ отступают в Донецкой области, чтобы выиграть время до прибытия помощи Запада.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Военный блоггер РФ обнародовал видео, где бойцы российского батальона "Лавина" 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") поднимают флаг в селе Архангельское. ISW установила географическую привязку этой видеозаписи к северной части населенного пункта. Обнародованные 4 мая дополнительные геолокационные кадры указывают, что российские войска продвинулись на восточной окраине Архангельского.

"Захват Россией этого села также указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (к юго-востоку от Архангельского). На опубликованных 3 мая геолокационных видеозаписях видно, что Вооруженные силы Украины отходят с северной части Архангельского, а российские военные блогеры утверждают, что российские войска зашли в село в ночь с 3 на 4 мая после отхода украинских войск", - пишут аналитики ISW.

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Российский военный блоггер также утверждал, что войска РФ проводили наступательные операции для захвата Архангельского в несколько этапов: неделю назад российские войска наступали из Очеретино, а 3 мая российские войска из Керамика (восточнее Очеретиного) захватили село.

"Украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, в ожидании прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели – это решение для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые могут окружить с фланга. В то же время, российские войска интенсифицируют наступательные операции, поскольку пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия западной военной помощи. Войска РФ в ближайшее время могут предпринять дальнейшие тактические шаги в этом направлении", - говорится в отчете ISW.

Аналитики говорят, что россияне решили использовать зону, где они, скорее всего, получат тактические преимущества в ближайшем будущем. Однако непонятно, будут ли они продолжать движение на север к Торецку, или вернутся к своей предварительной фокусировке на Покровске на северо-западе.

В ISW добавили, что российские войска уже перебросили на линию фронта северо-западнее Авдеевки примерно дивизионную силу (преимущественно четыре бригады Центрального военного округа — ЦВО) и продолжают перебрасывать в этот район дополнительные силы.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о самых горячих участках фронта – где штурмуют оккупанты.

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