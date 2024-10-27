ВСУ отступили из трех населенных пунктов на Кураховском направлении: подробности

В Донецкой области на Кураховском направлении украинские военные из-за угрозы окружения отступили из трех населенных пунктов.

Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

«Горняк-Кураховка: — С Горняка наши воины отошли, потому что там уже было оперативное окружение. – Также отошли из Измайловки, Александрополя и остатков Звездного. – Враг активно давит на Кураховку, там начались городские бои. Из всего этого мешка есть еще один путь ухода, но он не является надежным. Я не думаю, что за Кураховку долго цепляться, потому что угроза окружения маячит на горизонте, — написал он.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке насчитал 40 боевых столкновений на кураховском направлении. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка и Екатериновка. Подразделения Сил обороны отразили 33 атаки противника, а семь атак по состоянию на 22:00 26 октября все еще продолжались.

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