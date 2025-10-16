ТСН в социальных сетях

Война
276
1 мин

ВСУ оттеснили россиян в Донецкой области — DeepState

Силы обороны Украины имели успех в двух населенных пунктах Покровского района Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

Украинские военные продвинулись в Донецкой области, отбросив оккупантов около двух населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

В частности, Силы обороны смогли оттеснить российские войска у Нового Шахматного и Кучеров Яра в Донецкой области.

Пока официального подтверждения этих данных нет.

Ранее глава штаба отдельного полка беспилотных систем KRAKEN 1654 Третьего армейского корпуса, Евгений Еременко с позывным «Тичер» сообщил, что российские войска больше не имеют приказов штурмовать и закрепляться. Их цель — хаотично продвигаться, заходить в тыл и разрушать логистику ВСУ, несмотря на большие потери.

Кроме этого, военный обозреватель Богдан Мирошников опроверг слухи о якобы полной оккупации Купянска, подчеркнув, что украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на сложную ситуацию.

