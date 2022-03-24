ВСУ оттеснили российские войска от Киева еще на 25-35 км к востоку — Пентагон

ВСУ оттеснили российские войска от Киева еще на 25-35 км к востоку — Пентагон

В Министерстве обороны США отметили успешную контратаку украинских бойцов возле Броваров.

В среду, 23 марта, высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее столицы Украины за прошедшие сутки.

Об этом со ссылкой на брифинг в Пентагоне, сообщает американский канал ABC News.

По словам чиновника Минобороны США, украинские военные сумели отбросить оккупантов вдвое дальше того расстояния, на которое они приблизились к Киеву раньше, когда находились в 20-30 км к востоку от столицы. Вблизи Броваров ВСУ "смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева".

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В Минобороны США также отметили, что российские войска, остановившиеся в 12-15 километрах к северу от Киева, "окапываются" и обустраивают оборонительные позиции.

Чиновник Пентагона также сообщил, что ВСУ удалось оттеснить часть российских войск возле города Чернигова. В этом контексте он отметил, что Россия, похоже, "начинает уделять приоритет" военным действиям на Донбассе – особенно в районе Луганска.

Недавняя военная активность России возле западного портового города Одессы, приведшая к спекуляциям о возможном нападении на город, по мнению представителя Миобороны США, могла быть обманным маневром.

Напомним, правительство Соединенных Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением.

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