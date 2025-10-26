- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ оттеснили врага и освободили сразу три села в Донецкой области: подробности
Сразу три населенных пункта в Донецкой области под контролем Сил Обороны Украины.
Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Федоровки.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную карту.
Однако сообщается, что враг продвинулся вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
Напомним, ранее мы писали о том, что за сутки 25 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 214 БпЛА.