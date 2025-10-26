ТСН в социальных сетях

Война
191
1 мин

ВСУ оттеснили врага и освободили сразу три села в Донецкой области: подробности

Сразу три населенных пункта в Донецкой области под контролем Сил Обороны Украины.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Федоровки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную карту.

Однако сообщается, что враг продвинулся вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Напомним, ранее мы писали о том, что за сутки 25 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 214 БпЛА.

