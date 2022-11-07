ВСУ оттесняют оккупантов и обороняются на востоке и юге: Минобороны – о ситуации на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. ВСУ сейчас активно обороняются, а на некоторых участках оттесняют российских оккупантов.

Об этом она сказала в понедельник, 7 ноября, в эфире телемарафона.

"Сегодня на юге продолжается активная оборона, равно как и на востоке. Динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность высока и мы видели мгновенное продвижение вперед, бывают другие фазы войны, как сейчас, когда идет активная оборона", — пояснила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что на юге и востоке Украины есть участки фронта, где ВСУ оттесняют оккупантов. Однако она подчеркнула, что в целях безопасности украинских воинов не будет называть эти населенные пункты.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Захватчики двинулись на наше государство с востока, юга и севера.

Украинские защитники выгнали оккупантов с севера и Харьковской области. В настоящее время идет контрнаступление на южном направлении. Там россияне хотят создать иллюзию отступления, для того, чтобы загнать в ловушку украинские Силы обороны.

Российские оккупанты снова готовят кровавые провокации на Херсонщине. В этот раз они планируют обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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