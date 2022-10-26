ВСУ отведут оккупационные войска к линии 23 февраля в течение двух месяцев – генерал США Бен Ходжес

Бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что сейчас основная стратегия Кремля – растянуть во времени войну против Украины.

Об этом он рассказал в беседе с советником Офиса президента Алексеем Арестовичем и российским правозащитником и оппозиционером Марком Фейгиным.

"Мне четко видно, что российские войска провалились. Их стратегия сейчас – растянуть конфликт. Кремль знает, что здесь (в США – ред.) выборы будут через две недели, и поэтому их надежда только на то, чтобы убедить Конгресс США и американское правительство потерять (поддержку – ред.) Украины. Поэтому они сейчас играют на время. Я верю, что украинские войска приведут оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым к лету 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину, как и прежде, и что все санкции против России остануться, как есть. Я думаю, что Кремль это понимает", — рассказал Ходжес.

Бен Ходжес также подчеркнул, что в какой-то момент Кремлю придется думать о том, чтобы спасать режим в России.

Контрнаступление ВСУ

Западные политики надеются на победу Украины до конца года. О таких прогнозах они заявили на фоне контрнаступления ВСУ.

По мнению оппозиционера Майка Фейгина, Кремль хочет переговоров, чтобы остановить наступление ВСУ и выиграть время, чтобы перегруппироваться и накопить свои силы.

Для успешного контрнаступления Вооруженным силам Украины, прежде всего, нужна авиация.

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