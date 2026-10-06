ВСУ откинули оккупантов возле важного города: подробности от ISW

ВСУ. / © Reuters

Реклама

Украинские военные недавно зачистили около 10 квадратных километров территории к востоку от Волчанска в Харьковской области, выбив оттуда российских разведчиков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Одна из бригад, действующая на севере Харьковщины, несколько дней назад опубликовала видеозапись и сообщила, что украинские войска освободили 10 квадратных километров лесистой местности к северо-востоку от Волчанских Хуторов (восточнее Волчанска). Им удалось очистить этот район от трех российских разведочных групп с 10 июня 2026-го.

Реклама

Аналитики отмечают, что, вероятно, оккупанты продвигались к северо-востоку от Волчанска, к северу от Волчанских Хуторов, к северу от Зыбиного, а также проводили миссии по разведке на юг и юго-востоку от Зыбиного раньше.

Ситуация возле Волчанска в Харьковской области.

В то же время, на других участках этого района российским войскам удалось продвинуться и проникнуть на украинские позиции.

Отдельно ISW сообщает, что 5 октября российские войска продолжали наступать в направлении Большого Бурлука. Подтвержденное продвижение аналитики не зафиксировали.

Война в Украине — ситуация на фронте

Эксперты по безопасности отмечают: операция «Вивальди» разрушила планы РФ под Лиманом. Массовое применение ВСУ боевых роботов позволило нивелировать достижения российской армии за год войны и нанести серьезный стратегический удар. Общая площадь освобожденных земель составила 176 квадратных километров.

Реклама

В то же время, американские аналитики отмечают, что Донетчина остается одним из ключевых направлений российского наступления. оккупанты пытаются приблизиться к украинскому укрепленному поясу с разных сторон.

Впрочем, российские Z-военкоры паникуют из-за продвижения ВСУ в районе Славянска. В то же время, украинские военные намекают, что текущие успехи — это только начало. Отмечается, что они завершают формирование важной позиции, которая станет основой для будущих масштабных операций.

Новости партнеров