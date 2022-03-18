ВСУ ответили на агрессию и нанесли мощный удар по позициям врага

ВСУ ответили на агрессию и нанесли мощный удар по позициям врага

Наши войска мощными ударами наказали врага за злодеяния на нашей земле.

Вооруженные Силы Украины смогли нанести серьезный и мощный удар российским агрессорам.

Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой показали на своей Facebook-странице, как они обезвреживали технику врага.

Наши защитники продолжают уничтожать технику противника. Свои серьезные успехи продемонстрировали бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"За наши разрушенные дома и инфраструктуру, за женщин и детей, за собратьев – по оркам огонь" – подписали видео военные.

Но следует отметить, что удар по позициям врага был очень мощный. На видео видно, как техника армии врага стоит где-нибудь посреди поля, а затем удар – и она обезврежена.

Напомним, что ВСУ уничтожили почти четвертую часть всех российских самолетов, а Путин был вынужден менять тактику из-за колоссальных потерь.

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