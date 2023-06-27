ВСУ отвоевали под Донецком оккупированную с 2014 года территорию: британская разведка

Украинские Вооруженные силы во время контрнаступления сломали оборону российской армии во время оккупированных Донецком и вышли за линию оккупации в 2014-м.

Об этом сообщили в разведке Министерство обороны Великобритании.

В своем возведении разведчики сообщают, что украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка неподалеку от Донецка.

"Украинские Воздушно-десантные войска достигли небольшого прогресса к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка, расположенного на старой линии контроля", — говорится в отчете.

Британский специалисты отмечают, что это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022-го, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

"Недавние многочисленные одновременные украинские нападения на Донбассе, вероятно, перенапрягли действующие в этом районе силы "Донецкой народной республики" и Чечни", — добавили в разведке Британии.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба сообщили, что армия РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Кроме того, украинские военные смогли продвинуться на 1,5 км в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на окупантов армии РФ. Украинские военные закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

Тем временем оккупанты усилили обстрелы украинских позиций на Купянско-Лиманском направлении. Россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов. В частности, позиции "нацгвардейцев" стали обстреливать более чем вдвое больше.

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