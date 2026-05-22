ВСУ отвоевали территории после того, как РФ потеряла доступ к Starlink - Bloomberg
Украинские военные смогли вернуть часть территорий после того, как российские силы лишились доступа к спутниковой связи Starlink на фронте.
Украина смогла вернуть часть территорий на юге после того, как российские войска потеряли доступ к Starlink .
Как пишет Bloomberg , это существенно ударило по координации армии РФ и работе дронов на передовой.
В материале говорится, что после усиления ограничений для неавторизованных терминалов Starlink российские подразделения лишились возможности оперативно получать видео с дронов и координировать удары. Поэтому украинские силы провели успешные наступательные действия и вернули сотни квадратных километров территории.
По данным The Wall Street Journal, на которые ссылается Bloomberg, наибольшее продвижение ВСУ произошло в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные заявляли об увольнении около 400 квадратных километров.
Еще в 2024 году Пентагон подтверждал, что совместно с Украиной и SpaceX работал над блокированием незаконного использования Starlink российскими военными. В Минобороны США тогда заявили, что удалось найти "хорошие решения" для противодействия использованию системы армией РФ.
Напомним, после отключения Starlink в России передача данных через собственные спутники выросла более чем вдвое . Эксперты объясняют, что РФ пытается заменить утраченную связь.