ВСУ отвоевали территории после того, как РФ потеряла доступ к Starlink - Bloomberg

Starlink / © depositphotos.com

Украина смогла вернуть часть территорий на юге после того, как российские войска потеряли доступ к Starlink .

Как пишет Bloomberg , это существенно ударило по координации армии РФ и работе дронов на передовой.

В материале говорится, что после усиления ограничений для неавторизованных терминалов Starlink российские подразделения лишились возможности оперативно получать видео с дронов и координировать удары. Поэтому украинские силы провели успешные наступательные действия и вернули сотни квадратных километров территории.

По данным The Wall Street Journal, на которые ссылается Bloomberg, наибольшее продвижение ВСУ произошло в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные заявляли об увольнении около 400 квадратных километров.

Еще в 2024 году Пентагон подтверждал, что совместно с Украиной и SpaceX работал над блокированием незаконного использования Starlink российскими военными. В Минобороны США тогда заявили, что удалось найти "хорошие решения" для противодействия использованию системы армией РФ.

Напомним, после отключения Starlink в России передача данных через собственные спутники выросла более чем вдвое . Эксперты объясняют, что РФ пытается заменить утраченную связь.

