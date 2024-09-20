ВСУ отвоевали территорию на Покровском направлении, а враг продвинулся на Харьковщине – ISW

У врага также есть продвижение в Донецкой области.

Украинские войска отвоевали территории на Покровском направлении. В то же время, российская армия продвинулась в Харьковской области, возле Сватово, Северска и Часова Яра.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Харьковской области

Геолокационные кадры за 19 сентября свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись к дачным районам к западу от Глубокого (на север от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища.

Враг продолжал наземные наступления к северу от Харькова у Глубокого, Волчанска и Тихого.

Ситуация на фронте в Луганской области

Россияне недавно подтвердили незначительное продвижение юго-западнее Сватово во время продолжения наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры за 19 сентября указывают, что захватчики незначительно продвинулись на западе Макеевки (юго-западнее Сватово) в Луганской области.

Военные блогеры из РФ заявляли, что их бойцы, действовавшие юго-восточнее Купянска, продвинулись к Глушковке, к западу и северу от Песчаного и к югу от Стельмаховки. Однако аналитики не нашли подтверждения этим заявлениям.

Боевые действия в Донецкой области

Оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Северска. Геолокационные кадры за 18 сентября указывают, что враг недавно продвинулся к юго-востоку от Выемки (юго-восточнее Северска).

В течение 18 и 19 сентября российская армия продолжала наступать восточнее Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Захватчики несущественно продвинулись севернее Часова Яра. Геолокационные кадры за 18 сентября свидетельствуют, что россияне незначительно продвинулись к Григоровке (к северу от Часова Яра).

Российские войска 19 сентября продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденные наступления не зафиксированы.

Силы обороны Украины недавно отвоевали территорию на Покровском направлении, а российские войска немного продвинулись там.

Геолокационные кадры за 19 сентября демонстрируют, что украинские войска недавно немного продвинулись юго-восточнее Мариновки (юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово).

Геолокационные кадры за 18 сентября указывают, что российские захватчики недавно немного продвинулись юго-западнее Михайловки (юго-восточнее Покровска и восточнее Селидово).

Связанный с Кремлем российский блогер 18 сентября заявил, что армия РФ контролирует 80% Гродовки (восточнее Покровска). Однако, по оценкам аналитиков, враг оккупировал примерно 60% Гродовки.

Российские войска, действовавшие западнее Донецка, 19 сентября продолжали наступательные операции в районе Георгиевки и в направлении Дальнего, однако не имели никакого подтвержденного продвижения.

Оккупанты также 19 сентября продолжали наступательные операции к юго-западу от Донецка. Подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. В течение 18 и 19 сентября враг атаковал вблизи Угледара, Константиновки, Екатериновки, Богоявленки и Водяного.

Российские войска 19 сентября продолжили наземные штурмы в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Ситуация на южном фронте

Российская армия недавно добилась незначительных успехов на востоке Запорожской области возле Гуляйполя. Геолокационные кадры за 18 сентября показывают, как украинские войска наносят удар по захваченному врагом зданию в садоводческом поселке к северу от Марфополя (непосредственно юго-восточнее Гуляйполя). Это свидетельствует о том, что россияне продвинулись дальше в этом районе во время предыдущих штурмов.

На западе Запорожской области 19 сентября шли ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Оккупанты провели ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

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