ВСУ перебросили все свои лучшие танки в Курскую область РФ — Forbes

Украинская армия перебросила все свои лучшие шведские и немецкие танки в Курскую область России, что свидетельствует о важности этого направления для украинского командования.

Об этом пишет издание Forbes.

"То, что украинское командование готово рисковать Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, свидетельствует о важности, которую они придают украинскому вторжению в область", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон, совершавшие второе наступление на Курщине, были оснащены боевыми машинами CV90 шведского производства и танками шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6.

Прорыв границы в Курской области был рискованным шагом со стороны Украины, ведь туда были направлены "последние хорошо оснащенные подразделения", из-за чего подразделения на востоке и юге Украины были лишены необходимого подкрепления.

"Вторжение стоит украинцам уязвимых городов и незаменимой техники. Пока это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, надеемся, удержать небольшую часть России", — добавили журналисты.

Напомним:

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины, которая реализует свое право на самооборону.

Так он прокомментировал информацию о том, что ВСУ используют немецкое оружие во время операции в Курской области.

"Оружие передано под ответственность Украины, которое защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", — сказал министр.

Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии. Допускается, что в операции Украина использует несколько таких машин.

Также в Сети публиковали видеоприменение ВСУ в Курской области немецких БМП Marder.

2 сентября президент Украины сообщил, что операция в Курской области идет по плану и выполняет свои задачи. 6 сентября он отметил, что ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где расположено более 100 населенных пунктов.

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