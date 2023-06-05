ВСУ переходят к наступательным действиям: в Минобороны рассказали о ситуации на направлениях фронта

Маляр отметила, что оборонная операция Украины продолжается с февраля 2022 года.

Вооруженные силы Украины по некоторым направлениям переходят к наступательным действиям. Эпицентром тяжелых боев остается Бахмутское направление, где Силы обороны имеют успех.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр объяснила, что оборона Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Эти операции включают в себя также контрнаступательные действия.

"В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Успешно. Занимаем высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге — враг в обороне. Продолжаются бои местного значения", — отметила она.

Замминистра обороны подчеркнула, что российские оккупанты начали распространять фейки о "масштабном контрнаступлении" ВСУ, чтобы прикрыть свои поражения на Бахмутском направлении.

Заявления о контрнаступлении ВСУ: что известно

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пошли в масштабное контрнаступление. "СтраткомВСУ" после этого предупредил украинцев о масштабной ИПСО РФ, поскольку на российских телеграмм-каналах и соцсетях планируется распространение недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины, в частности, о начале контрнаступления и больших потерях во время операции.

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинские защитники хорошо подготовились для проведения контрнаступления против российских оккупантов, однако еще "слишком рано говорить о результатах".

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