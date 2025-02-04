ВСУ переходят на новый формат управления: в ISW рассказали, как это повлияет на эффективность

Внедренные изменения позволят улучшить командование и контроль над бригадами.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский 3 января сообщил о старте внедрения организационных реформ в ВСУ. В частности, внедрение корпусной структуры.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Следует отметить, что использование корпусной структуры для украинской армии не является новшеством. Уже с 2023 года в ВСУ действуют 9-й и 10-й армейские корпуса, а Резервный корпус был реорганизован в 11-й армейский корпус.

По словам Сырского, сейчас формируется 4-й армейский корпус, а дальнейшие изменения предполагают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами и оперативными группировками войск.

Также планируется создание штабов командования на этом уровне, что должно существенно повысить эффективность военных операций и улучшить управление ВСУ.

Напомним, Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, и особое внимание было уделено Покровскому направлению, а также операциям в Курской области.

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