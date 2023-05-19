ВСУ перехватили инициативу в Бахмуте и добились успехов — ISW

Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские силы уже несколько дней проводят локальные контратаки, все еще не указывающие на начало большого контрнаступления.

Аналитики отметили, что заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его бойцы отступили на 570 метров к северу от Бахмута, согласовывается с данными заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские силы продвинулись на 500 метров к северу от города и на 1000 метров к югу.

"Ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе", — уточнили эксперты.

Напомним, украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.