ВСУ перехватили инициативу на фронте, что теперь с россиянами: подробности от Сырского

ВСУ перехватили инициативу на фронте / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону, несмотря на сильное давление противника. Сырский подвел итоги за май и рассказал об успехах ВСУ на отдельных направлениях фронта.

Об этом заявил Александр Сырский.

С начала года ВСУ освободили более 600 квадратных километров украинской земли

По словам Сырского, ВСУ продолжают держать украинский фронт и наносить эффективные удары по глубокому российскому тылу. Это основные итоги мая 2026 года.

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«Ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Противник не прекращает попытки продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло», — пишет главнокомандующий.

Самая тяжелая ситуация на фронте сейчас на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время ВСУ продолжают удерживать инициативу на отдельных участках фронта.

«По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и потерянных территорий составляет почти 100 квадратных километров в нашу пользу. Всего с начала года освобождены более 600 квадратных километров украинской земли», — рассказал Сырский.

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За май Силы обороны нанесли несколько тысяч результативных ударов по военным объектам противника. В частности, Силы беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и уничтожили более 30,5 тысячи российских военнослужащих.

Оружием deep strike за май было поражено 111 российских объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры.

Прямой и косвенный экономический ущерб, понесенный РФ в мае, оценивается примерно в 1,058 млрд долларов.

Сырский отметил, что впервые были атакованы объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области.

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Отдельно главнокомандующий отметил Силы ПВО, которые отразили 25 массированных воздушных атак и ликвидировали более 59 тысяч вражеских целей, и добавил, что у Украины сохраняется острый дефицит ракет к ПВО.

Значительных успехов добились и Военно-морские Силы, которые провели около 1,5 тысячи спецопераций по безопасности гражданского судоходства. Это позволило успешно провести более 630 торговых судов в дунайские порты и гавани «Большой Одессы».

На итоговом совещании разобрали отчеты об укреплении оборонных рубежей, логистике, поддержании правопорядка в войсках и возвращении боеспособности подразделений.

Война в Украине: последние новости

Напомним, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, нынешние потери врага в людях и технике сравнимы с отступлением РФ в 2022 году.

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Дополнительной проблемой для россиян стал «логистический локдаун». Силы обороны Украины ужесточают удары по системам обеспечения и массированно уничтожают трансляционные узлы и ретрансляторы, перерезая врагу связь. Даже российские военкоры признают, что без должной логистики и связи оккупанты вскоре не смогут ни наступать, ни держать оборону.

Несмотря на сложности, Александр Коваленко убежден в реалистичности сценария выхода Украины на границы 1991 года. По его мнению, украинские военные постепенно приближаются к реализации этой цели, и полное освобождение территорий является исключительно вопросом времени.

В то же время в Украине продолжается масштабирование антидроновой защиты логистических маршрутов в прифронтовых регионах. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта оборудовали более 211 километров новых защитных конструкций для защиты дорог от атак вражеских беспилотников.

Кроме того, на поврежденных участках путей удалось восстановить около 38 километров разрушенной защиты. Параллельно с усилением безопасности в прифронтовых областях активно продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. В частности, за последний месяц дорожники отремонтировали 115,5 км автомобильных путей, что обеспечивает стабильное функционирование важных логистических направлений.

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