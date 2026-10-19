"ВСУ перехватили инициативу": военная журналистка рассказала о контратаках украинских военных

ВСУ

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Силы обороны Украины провели две масштабные наступательные операции — «Вивальди» и наступление на Александровском направлении. По оценке военной журналистки и специальной корреспондентки ТСН.ua Юлии Кириенко, эти действия позволили освободить и зачистить более 1 000 км территории, усложнить реализацию российских планов на Донбассе и изменить ход боевых действий на отдельных участках фронта.

Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook.

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Операция «Вивальди»: как ВСУ восстанавливали контроль над позициями

По словам Юлии Кириенко, операция «Вивальди» началась с противодействия российской инфильтрации, из-за которой украинские военные теряли позиции и села под давлением противника. Впоследствии действия сил обороны переросли в системное наступление с привлечением пехоты, операторов беспилотников и артиллерии.

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«Вивальди» началась с ликвидации российской инфильтрации, из-за которой Тройка (Третий армейский корпус — ред.) потеряла позиции и села, потому что было большое давление врага на том направлении. И постепенно переросла в системное наступление с опорой на взаимодействие пехоты, дронов и артиллерии», — пишет журналистка.

К операции присоединились несколько бригад и подразделения сил специальных операций. По оценке Кириенко, украинским военным удалось восстановить линию фронта и сорвать попытку российских сил обойти Славянско-краматорскую агломерацию с флангов.

«Операция при участии ряда бригад и подразделений ССО позволила вернуть утраченное, восстановить линию фронта и сорвала попытку обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и заставила группировку РФ „Запад“ бросать силы на удержание утраченных позиций», — отмечает Кириен.

Александровское направление: освобожденные деревни и изменение планов РФ

На Александровском направлении украинские десантники действовали на стыке трех областей после опрокидывания из Добропольского направления.

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«На Александровском направлении опрокинувшие после операции на Доброполье десантники системно работали на стыке трех областей, в частности штурмуя бетонные укрепления», — пишет Юлия Кириенко.

По ее данным, украинские военные уволили 26 сел. Журналистка считает, что результаты операции также повлияли на планы российского командования по наступлению на Запорожье и продвижению в Днепр.

«Результат — не только 26 освобожденных сел, но и изменение темпа и планов противника по наступлению на Запорожье и приближение фронта к Днепру», — отмечает она.

Как дроны и артиллерия помогают пехоте наступать

По словам Юлии Кириенко, одной из особенностей обеих операций стало взаимодействие пехоты, беспилотников и артиллерии. Дроны помогали выявлять перемещение противника, после чего военные могли оценивать ситуацию и продолжать продвижение.

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«Если наша пехота слышала какое-то движение, мы откатывались, отправляли туда дроны и артиллерию и только потом продолжали идти вперед», — рассказал журналистке один из командиров бригады ДШВ.

По оценке Кириенко, такая тактика позволяла украинским военным продвигаться вперед, уменьшая риски для личного состава.

Эти две операции показали России и нам с вами, что в кризисе мобилизации, некотором дефиците средств на фронте и преобладающем количестве КАБ врага украинские воины способны проводить наступательные действия с относительно небольшими потерями. А иногда и вообще без них», — пишет Кириенко.

Юлия Кириенко обращает внимание, что современные боевые действия выходят далеко за пределы непосредственной линии столкновения. По ее словам, средства разведки и поражения позволяют украинским военным обнаруживать и атаковать цели на значительном расстоянии от передовых позиций.

«Фронт поменялся. Воины могут видеть и уничтожать врага на 50–100 км и дальше линии боевого столкновения средствами глубокого поражения. Хотя все больше эти системы напоминают missile strike», — пишет Кириенко.

Отдельно журналист отмечает количество и эффективность украинских беспилотников. По ее словам, об этом рассказывали и российские военные, попавшие в плен к бойцам 95-й отдельной Полесской десантно-штурмовой бригады.

«Количество беспилотных средств сил обороны превышает российские в разы, а качество работы поражает даже опытных российских пехотинцев. Об этом они говорили лично, оказавшись в плену в 95-й Полесской бригаде», — отмечает Кириенко.

Украинские военные обустраивают подземные укрытия

Еще одна тенденция, на которую обращает внимание журналистка, — обустройство разветвленной системы подземных укрытий и ходов. Они предназначены не только для перемещения пехоты, но и по ее словам, могут использоваться для проезда транспорта.

«Фронт уходит под землю: строятся разветвленные подземные ходы не только для пехоты, но и для проезда транспорта. Выбить украинскую пехоту из таких укрытий будет очень сложно», — пишет Кириенко.

По мнению журналистки, подобная инфраструктура может усложнить российским войскам поражение украинских позиций.

Утрачивает ли Россия инициативу на фронте

Несмотря на украинские контратаки, российские войска продолжают давить на ряде направлений и продвигаться по малым пехотным группам. В то же время, по оценке Кириенко, активное использование беспилотников существенно усложняет скрытое перемещение войск вблизи столкновения.

«Линия фронта стала настолько прозрачной, что большие надежды российского командования на штурмы десантников и морских пехотинцев по отдельным направлениям откровенно провалились», — пишет она.

Кириенко также критически оценивает заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы захвате нескольких населенных пунктов в Сумской области.

«Заявления Герасимова об оккупации нескольких сел на Сумщине вызывают разве что сильный хохот у удерживающих это направление командиров 8-го корпуса ДШУ», — отмечает журналистка.

По ее оценке, на отдельных участках фронта интенсивность русских штурмов может снижаться. В то же время Украина продолжает наносить удары по объектам на территории России, в том числе по нефтяной инфраструктуре.

«С осторожностью можно сказать, что на ряде направлений интенсивность штурмов идет на убыль. В то время как на территории России продолжают палаты нефтебазы и дата-центры», — пишет Кириенко.

Давление США на Украину и Россию: роль Трампа

Особое внимание Кириенко уделяет международному контексту войны. Она критикует действия Дональда Трампа, связанные с возможными закупками российского дизельного топлива и ограничениями доступа к Starlink и сопоставляет их с ситуацией на фронте.

«Как бы ни пытался Трамп поддерживать Россию покупкой российского дизеля и ограничением доступа к Starlink, на ряде направлений Силы обороны перехватили инициативу и продемонстрировали способность системно останавливать и откатывать российские группировки», — пишет Юлия Кириенко.

Журналистка также обращает внимание на политические разногласия во Франции, которые, по ее мнению, могут осложнять поддержку Украины. Она отмечает важность единства европейских партнеров в помощи Киеву.

КАБы против «Нептунов»: как противодействовать авиационным ударам

По оценке Юлии Кириенко, одним из серьезных вызовов для украинской обороны остается применение Россией управляемых авиационных бомб (КАБов), представляющих угрозу украинским позициям и населенным пунктам вблизи линии фронта.

«Следовательно, на поле боя Россия продолжает применять свой главный инструмент давления сейчас — массовое применение управляемых авиабомб (КАБов) по украинским городам и позициям», — пишет Кириенко.

Среди возможных средств противодействия российской авиации журналист называет украинские ракеты «Нептун». Она утверждает, что их применение может помочь снизить угрозу со стороны российской авиации, и упоминает Су-34 на аэродроме «Борисоглебск».

«Украинские Нептуны уже показали способность работать по носителям этих боеприпасов (в том числе уничтожение Су-34 на аэродроме „БорисоГлебск“). Пока это один из ключевых путей понижения этого давления», — отмечает Кириенко.

Как Украина готовится к очередной сложной зиме

Впереди Украину ждет еще один сложный зимний период. По словам Кириенко, опыт прошлых лет помог стране подготовиться к новым испытаниям.

«Хотя и впереди Украины очередная сложная зима, но, согласитесь, не первая и вряд ли превзойдет страх и неопределенность, которые мы пережили зимой 2022-го», — пишет журналистка.

«Главное теперь — продолжать поддерживать фронт и создавать сортимент средств, которые может использовать армия, чтобы сбить главную цель россиян на суше и их главный аргумент на международной площадке — захват Донбасса», — заключает Юлия Кириенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала осени ВСУ освободили больше территории, чем россияне смогли захватить. По его словам, эта тенденция сохранялась и в течение года. Заявление он сделал 18 октября после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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