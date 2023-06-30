ВСУ перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении: подробности от ISW

В настоящее время ВСУ ведут широкое наступление в этом районе.

В украинском Генштабе заявляют, что ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении. Аналитики Института изучения войны считают, что это признание связано с желанием использовать эту инициативу еще в большей степени.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Американские специалисты отмечают: вероятно, украинские официальные лица сейчас подтверждают, что Силы обороны обладают инициативой для того, чтобы дать понять – они намерены использовать эту инициативу в большей степени.

"Ранее ISW оценивало, что украинские силы получили инициатива на каждом уровне войны почти на всем фронте после взятия Россией Бахмута 21 мая", — отмечают в отчете Института.

Отмечается, что украинские войска кроме Бахмутского направления провели наступательные операции по меньшей мере еще на двух других участках. Эти наступательные действия оказались успешными.

По данным Генштаба ВСУ, защитники продолжали наступательные операции в Западной Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Отмечается, что украинские войска добились частичного успеха на линии Ровнополь-Володино.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупационная армия решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района русские войска перебросили воздушно-десантный полк из Лиманского направления.

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