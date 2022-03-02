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ВСУ перехватывают инициативу: на Черниговском направлении противник остановлен

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ВСУ перехватывают инициативу: на Черниговском направлении противник остановлен

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Колонны оккупантов блокируют и военные, и гражданские.

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении совершил перемещение в направлении Новая Басань и Козелец.

"Враг пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн. На территории Украины прекращает действовать российская пропаганда и "освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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