ВСУ перехватывают инициативу: на Черниговском направлении противник остановлен

Колонны оккупантов блокируют и военные, и гражданские.

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении совершил перемещение в направлении Новая Басань и Козелец.

"Враг пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн. На территории Украины прекращает действовать российская пропаганда и "освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", — говорится в сообщении.