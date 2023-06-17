"ВСУ перехватывают инициативу у врага на поле боя": в Минобороны указали на важный нюанс

Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу врага на поле боя, однако для дальнейших успешных действий Украине необходимо оружие дальностью до 200 километров.

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в Telegram-канале.

По его словам, все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками.

"Главное в современной войне — это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", — рассказал замминистра.

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Сейчас, говорят в Минобороны, Украина находится на пути получения истребителей, которые, со своей стороны, помогут защитить наше небо от российских баллистических и других ракет.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые снабжают нас всем необходимым", — подытожил Гаврилов.

В то же время на днях российский диктатор Владимир Путин сообщил, что его кафиры уже якобы отразили контрнаступление ВСУ.

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