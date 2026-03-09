ВСУ перехватывают инициативу: Сырский объявил, что удалось впервые с 2024 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о попытке Сил обороны Украины перехватить оперативную инициативу на фронте. В феврале защитники восстановили контроль над большей площадью земель, чем оккупировал агрессор. В частности, украинские войска за месяц отбили 285,6 кв. км территории на Александровском направлении.

Об этом генерал написал в Сети после рабочего совещания по итогам деятельности ВСУ в феврале 2026 года.

ВСУ отвоевали больше земель, чем потеряли

Сырский отметил, что Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте и заставить противника действовать по украинским правилам.

Реклама

«Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг», — акцентировал главком ВСУ.

Контрнаступление на Александровском направлении — результаты

По его словам, продолжается контрнаступательная операция на Александровском направлении. Там подразделения Десантно-штурмовых войск за месяц вернули под контроль 285,6 кв. км территории. Всего с начала операции освобождено уже более 400 кв. км.

На других участках фронта украинские военные продолжают сдерживать противника благодаря активной обороне, а иногда имеют и продвижение вперед.

«Российский агрессор количественно преобладает почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений», — проинформировал Сырский.

Реклама

Удары по целям в России

Силы обороны также наносят удары по целям на территории России. По словам генерала, в феврале средствами DeepStrike было поражено 85 объектов. В результате, с учетом предыдущих периодов, зафиксирован кумулятивный эффект — объемы переработки нефти в РФ сократились на 24,8%.

Отдельно главком отметил ракетный удар по Утокинскому заводу в Удмуртии, где производят ракеты «Искандер-М», «Орешник» и другие. Кроме того, уменьшение применения россиянами FPV-дронов в феврале на 18% может быть связано с ударами по арсеналам вражеских беспилотников.

За месяц ракетные войска нанесли 228 ударов, авиация Воздушных сил — 104. Также украинские БпЛА выполнили 293,8 тыс. боевых специальных задач.

Во время совещания Сырский заслушал доклады по логистике, инженерно-фортификационным работам, восстановлению боеспособности подразделений и состоянию правопорядка в войсках.

Реклама

«Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают способности, анализируют ошибки и работают над их исправлением», — указал он.

Ситуация с бронетехникой в ВСУ

Генерал также отметил, что во время поездок в войска командиры бригад часто обращаются с просьбой помочь с бронетехникой. По его словам, этот вопрос постепенно решают. В феврале несколько улучшилась ситуация с международной военной помощью, однако основным источником поставок техники остается ее ремонт и восстановление собственными силами. По сравнению с январем этот показатель вырос почти на четверть.

«Спасибо командирам за добросовестную, профессиональную работу. По результатам оценки работы командиров наивысшую оценку в феврале получил командующий ДШВ ВС Украины генерал-майор Олег Апостол», — написал Сырский.

Деоккупация территория Украины — причины успехов ВСУ

Напомним, 4 марта в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что впервые со времени контрнаступления 2023 года ВСУ продемонстрировали положительную динамику на фронте, отвоевав за последние две недели февраля больше территорий, чем потеряв. По данным аналитиков, с начала этого года освобождено около 257 кв. км, в том числе более 90 кв. км за вторую половину февраля. Хотя цифры аналитиков несколько ниже данных президента Владимира Зеленского (460 кв. км) из-за консервативной методики подсчета, эксперты называют эти успехи значимыми.

Реклама

Военный обозреватель Иван Тимочко в марте заявил, что за последний месяц на Запорожском направлении ВСУ освободили больше территорий, чем оккупировал враг, остановив наступление РФ и отбросив оккупантов с захваченных позиций. По словам Тимочко, этот успех свидетельствует о срыве стратегических планов командования РФ и переходе россиян в «минус». Одним из ключевых факторов стало то, что украинские подразделения нашли эффективный способ противодействия просачиванию малых пехотных групп противника.