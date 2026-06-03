ВСУ "перемалывают" врага: Генштаб обнародовал новые цифры потерь РФ

Потери РФ / © Associated Press

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Российская армия в войне против Украины в течение 2 июня потеряла еще 1130 своих бойцов ликвидированными и ранеными. ВСУ также уничтожили десятки вражеских единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 3 июня 2026 года

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны и до 3 июня 2026 года ориентировочно составляют:

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личного состава — около 1 368 040 (+1130) человек

танков — 11 974 (+5) ед.

боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед.

артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед.

реактивных систем залпового огня — 1 826 (+5) ед.

средств противовоздушной обороны — 1 403 (+3) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных роботизированных комплексов — 1 548 (+6) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) ед.

крылатых ракет — 4 733 (+40) ед.

кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед.

специальной техники — 4 245 (+4) ед.

К слову, по данным представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не прекращала мобилизацию с начала вторжения, но нынешних темпов рекрутинга и привлечения наемников недостаточно для покрытия больших потерь на фронте. Кремль столкнулся с кризисом, поскольку обычных методов набора уже не хватает, а очередей из добровольцев в РФ нет. Власть через пропаганду пытается подготовить население к дальнейшим шагам и заставить людей «жертвовать» ради войны, однако значительного успеха эта кампания не имеет.

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