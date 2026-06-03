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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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378
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ВСУ "перемалывают" врага: Генштаб обнародовал новые цифры потерь РФ

Ежедневные потери оккупантов остаются высокими: украинские военные ликвидировали сотни захватчиков и десятки единиц техники.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

Российская армия в войне против Украины в течение 2 июня потеряла еще 1130 своих бойцов ликвидированными и ранеными. ВСУ также уничтожили десятки вражеских единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 3 июня 2026 года

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны и до 3 июня 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 368 040 (+1130) человек

  • танков — 11 974 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1 826 (+5) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1 403 (+3) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных роботизированных комплексов — 1 548 (+6) ед.

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) ед.

  • крылатых ракет — 4 733 (+40) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед.

  • специальной техники — 4 245 (+4) ед.

К слову, по данным представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не прекращала мобилизацию с начала вторжения, но нынешних темпов рекрутинга и привлечения наемников недостаточно для покрытия больших потерь на фронте. Кремль столкнулся с кризисом, поскольку обычных методов набора уже не хватает, а очередей из добровольцев в РФ нет. Власть через пропаганду пытается подготовить население к дальнейшим шагам и заставить людей «жертвовать» ради войны, однако значительного успеха эта кампания не имеет.

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Дата публикации
Количество просмотров
378
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