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ВСУ "перемалывают" врага: Генштаб обнародовал новые цифры потерь РФ
Ежедневные потери оккупантов остаются высокими: украинские военные ликвидировали сотни захватчиков и десятки единиц техники.
Российская армия в войне против Украины в течение 2 июня потеряла еще 1130 своих бойцов ликвидированными и ранеными. ВСУ также уничтожили десятки вражеских единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 3 июня 2026 года
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны и до 3 июня 2026 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 368 040 (+1130) человек
танков — 11 974 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед.
артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед.
реактивных систем залпового огня — 1 826 (+5) ед.
средств противовоздушной обороны — 1 403 (+3) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных роботизированных комплексов — 1 548 (+6) ед.
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) ед.
крылатых ракет — 4 733 (+40) ед.
кораблей/катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед.
специальной техники — 4 245 (+4) ед.
К слову, по данным представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не прекращала мобилизацию с начала вторжения, но нынешних темпов рекрутинга и привлечения наемников недостаточно для покрытия больших потерь на фронте. Кремль столкнулся с кризисом, поскольку обычных методов набора уже не хватает, а очередей из добровольцев в РФ нет. Власть через пропаганду пытается подготовить население к дальнейшим шагам и заставить людей «жертвовать» ради войны, однако значительного успеха эта кампания не имеет.