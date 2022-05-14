ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении: ситуация в Харьковской области

Прошедшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, однако сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по громадам области.
Горячей точкой в Харьковской области остается Изюмское направление, но Вооруженные силы Украины там перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что от обстрелов оккупантов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовая Харьковской области.
"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", — подчеркнул он.
Он также призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить возвращаться домой, поскольку, отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати. Сейчас идет тщательная работа по разминированию.
Напомним, по данным американских аналитиков, скорее всего, армия России решила полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.
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