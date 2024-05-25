ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области — Bloomberg

Украинская армия остановила продвижение оккупантов в Волчанске и в Липцах.

Вооруженные силы Украины планируют контрнаступательные действия, чтобы оттеснить российские войска, захватившие территорию на северо-востоке Харьковской области. Начавшееся две недели назад вторжение открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание приводит слова представителя Генерального штаба ВСУ полковника Игоря Прохоренко, заявившего, что Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области. По его словам, оборону там усилили, военные не допустят "просчетов", которые позволили россиянам ворваться в Харьковскую область в начале этого месяца.

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы, и в Липцах к юго-западу. Новый фронт Кремля заставил Киев перебросить солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила атаки на востоке, отмечает Bloomberg.

Российское вторжение на севере произошло после нескольких месяцев усиленных бомбардировок второго по величине города Украины. Картографический сервис DeepState не зафиксировал значительного продвижения кремлевских войск в рамках наступления на Харьковщину с понедельника. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российское военное командование отправляет резервы для поддержки местного наступления, но безрезультатно.

Напомним, издание The Economist в своем материале отмечало, что российские оккупанты планировали взять Харьков в полуокружение и держать город на огневом контроле артиллерии. Однако их планам помешала быстро перераспределенная 92 бригада ВСУ.

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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