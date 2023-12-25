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ВСУ планируют расширить категории граждан для мобилизации: о ком идет речь

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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ВСУ планируют расширить категории граждан для мобилизации: о ком идет речь

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В ВСУ назвали три категории граждан, за счет которых планируется увеличить количество мобилизованных.

В ВСУ планируют расширить круг лиц, кого могут призвать в армию во время мобилизации.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Речь идет о таких категориях граждан:

  • граждане, ранее были сняты с военного учета до 2015 года и не были восстановлены на военном учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;
  • граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • граждане, достигшие 27-летнего возраста, но не взятые на военный учет военнообязанных в связи с уклонением от исполнения воинского долга.

"Цель указанных мер – обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", – объяснили в Сухопутных войсках.

Ранее нардепка Соломия Бобровская прокомментировала жесткие методы мобилизации и предупредила, что "общество скоро взорвется".

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Дата публикации
Просмотры
4634
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