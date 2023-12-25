ВСУ планируют расширить категории граждан для мобилизации: о ком идет речь

В ВСУ назвали три категории граждан, за счет которых планируется увеличить количество мобилизованных.

В ВСУ планируют расширить круг лиц, кого могут призвать в армию во время мобилизации.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Речь идет о таких категориях граждан:

граждане, ранее были сняты с военного учета до 2015 года и не были восстановлены на военном учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;

граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

граждане, достигшие 27-летнего возраста, но не взятые на военный учет военнообязанных в связи с уклонением от исполнения воинского долга.

"Цель указанных мер – обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", – объяснили в Сухопутных войсках.

Ранее нардепка Соломия Бобровская прокомментировала жесткие методы мобилизации и предупредила, что "общество скоро взорвется".

Читайте также: