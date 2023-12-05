ВСУ на некоторых направлениях переходят к стратегической обороне: эксперт объяснил, для чего это нужно

Скорейшее развитие инженерных и фортификационных сооружений важно по нескольким причинам.

Украинские военные на некоторых направлениях переходят к стратегической обороне. Это связано с нехваткой нужного вооружения и ухудшением погодных условий.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как отмечается, украинское военно-политическое руководство заявило, что наши войска переходят на некоторых направлениях в стратегической обороне.

"Ответ на этот вопрос напрямую зависит от ресурсных возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса и готовности наших западных партнеров передавать все необходимые составляющие военно-технической помощи", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Он также добавил, что скорейшее развитие инженерных и фортификационных сооружений важно по нескольким причинам.

Укрепления облегчат положение украинских военных, поскольку в хорошо защищенных сооружениях гораздо легче вести оборонительные бои.

Они сохранят жизнь и здоровье наших воинов.

Добавим, что подобные фортификационные сооружения нужны на горячих направлениях, в частности – на Авдеевском. Там достаточно угрожающая ситуация для украинских защитников, ведь враг не жалеет своей живой силы. Нашим бойцам важно иметь возможность отойти в любой момент.

Напомним, что оккупанты постепенно продвигаются через руины Марьинки.

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