ВСУ по некоторым направлениям пошли в контрнаступление, продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя – Генштаб

ВСУ по некоторым направлениям пошли в контрнаступление, продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя – Генштаб

В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника.

Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины.

Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ от 15 марта.

"Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление. Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации. На Луганщине в течение дня защитник РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, один БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются", — говорится в сообщении

Напомним, идет наступательная операция против Украины. Враг остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.

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