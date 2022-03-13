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ВСУ под Черниговом сбили еще один самолет российских оккупантов

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ВСУ под Черниговом сбили еще один самолет российских оккупантов

Еще один российский самолет последовал за кораблем.

Во время авиационного налета на Чернигов 13 марта украинские защитники сбили самолет оккупантов типа Су.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", — говорится в сообщении.

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