ВСУ под Изюмом ликвидировали большую колонну техники российских оккупантов — Синегубов

Украинские воины продолжают смело защищать государство.
Вооруженные силы Украины ликвидировали большую колонну российской техники, которая направлялась в сторону города Изюм в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Глава Харьковской областной военной администрации отметил, что в ночь на 10 апреля украинским защитникам удалось уничтожить большую колонну российской техники и ликвидировать оккупантов, которые двигались в сторону Изюма.
"Также в Ольховке Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", — сообщил Синегубов.
Также продолжается эвакуация людей из Лозовой. Город покинул уже 20 тысяч его жителей.
Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении Харькова.
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