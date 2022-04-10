ВСУ под Изюмом ликвидировали большую колонну техники российских оккупантов — Синегубов

Украинские воины продолжают смело защищать государство.

Вооруженные силы Украины ликвидировали большую колонну российской техники, которая направлялась в сторону города Изюм в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковской областной военной администрации отметил, что в ночь на 10 апреля украинским защитникам удалось уничтожить большую колонну российской техники и ликвидировать оккупантов, которые двигались в сторону Изюма.

"Также в Ольховке Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", — сообщил Синегубов.

Также продолжается эвакуация людей из Лозовой. Город покинул уже 20 тысяч его жителей.

Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении Харькова.

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