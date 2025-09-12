- Дата публикации
ВСУ под угрозой окружения: эксперт назвал опасный участок фронта
Покровск и Константиновка — крупные промышленные города, поэтому они чрезвычайно важны для врага.
Оккупационные войска РФ стремятся окружить подразделения украинских Вооруженных сил в Покровске и Константиновке Донецкой области.
Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в интервью ”Главреду”.
По его словам, после установления контроля над трассой Покровск — Константиновка именно Константиновка стала одним из основных направлений наступления оккупационных войск.
“Ситуация усугубляется тем, что в направлении города россияне контролируют господствующие высоты, ведь Константиновка расположена в низменности. Это создает серьезные проблемы как для местных жителей, так и для Сил обороны. Враг способен держать под огневым контролем тыловые локации украинской армии и весь город”, — отмечает эксперт.
Снегирев говорит, что удар по Константиновке 3 сентября, когда погибло девять человек, подтверждает использование россиянами ствольной артиллерии.
Он также предупреждает о том, что на Покровском и Константиновском направлениях РФ пытается создать оперативное окружение Сил обороны Украины.
“Покровск и Константиновка — крупные промышленные города. Если их штурмовать в лоб, это приведет к многочисленным потерям личного состава. Это показал опыт боев за Бахмут, который россияне штурмовали 9 месяцев и потеряли там более 100 тысяч своих военных. Даже Часов Яр — небольшой десятитысячный город по сравнению с Покровском или Константиновкий — штурмуют уже 1,5 года”, — добавил Снегирев.
Напомним, ISW в своем последнем отчете заявил, что армия РФ приближается к важному городу в Донецкой области. Ее войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка — Дружковка. Аналитики считают, что на этом участке фронта россияне ведут наступление, чтобы захватить всю Донецкую область, в частности, города-крепости Краматорск и Славянск.