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ВСУ подавили попытки оккупантов улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении

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ВСУ подавили попытки оккупантов улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские войска 17 августа устроили ряд обстрелов на Бахмутском направлении. Они зафиксированы вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Белогоровки и Майорска.

Кроме того, оккупанты задействовали авиацию для удара возле Соледара.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В то же время украинские военные подавили все попытки войск захватчиков улучшить тактическое положение их подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

Напомним, на Славянском направлении враг пытался продвинуться, получил "на орехи" от ВСУ и побежал назад.

В этот же день оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, но потерпели поражение и отошли.

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