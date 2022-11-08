ВСУ подбили танк оккупантов, "укрепленный" украденными канализационными люками (видео)

Чтобы выжить, враг прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам.

ВСУ в Херсонской области подбили российский танк, на который оккупанты прицепили как "дополнительную броню" украденные канализационные люки.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило в Сети.

Также опубликовано видео уничтожения военной техники и личного состава российских войск.

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"Враг для того чтобы выжить, прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения", — говорится в сообщении командования ДШВ.

Там подчеркнули, что это не помогло захватчикам спастись.

Украденные канализационные люки не смогли защитить российских танкистов от справедливого наказания В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать родную землю от оккупантов. Так, на видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора. Хочется заметить, что враг, для того чтобы выжить прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись – финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком! Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине! Служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Вторник, 8 ноября 2022 г.

Напомним, украинские морпехи в Луганской области оставили оккупантов без топлива, уничтожив их склад. В Сети опубликовано соответствующее видео.

В то же время украинские пилоты нанесли более 20 ударов по местам размещения вражеской техники и личного состава в течение 7 ноября.

В Генштабе ВСУ также сообщили, как накануне Силы обороны попали во вражеский склад в Луганской области и уничтожили вражескую технику в Херсонской области.

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