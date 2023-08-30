ВСУ подняли флаг на левобережной Херсонской области: Гуменюк рассказала, кому был адресован месседж

На левобережье у окупантов агония, связанная с давно анонсированными "выборами".

Поднятие флага украинскими военными над небольшим поселением на левом берегу Херсонщины, которое находится в серой зоне, является важным символическим шагом для поднятия настроения и духа людей, переживающих оккупацию.

Об этом 24 канала рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что работа над увольнением Херсонщины продолжается, но требует режима тишины.

По словам Гуменюк, говорить о существенных успехах на левом берегу Днепра еще рано. Она называет поднятие флага "акцией поддержки для людей, которые находятся на оккупированных территориях".

“На левобережье у окупантов агония, связанная с давно анонсированными “выборами”. Этим они хотят снова провозгласить своими так называемые "недавно присоединенные земли". Находящимся под оккупацией местным очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу», — отметила глава прессцентра «Юг».

Говорить о других деталях операции пока нельзя из-за режима боевой тишины. Однако, убеждена Гуменюк, дальнейшее освобождение Херсонщины очевидно и для украинских военных, и для оккупантов.

Напомним, 29 августа появилось видео, как украинские военные подняли первый флаг на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, военный обозреватель Владислав Селезнев рассказал Общественному, что на левобережной Херсонщине, в частности на Кинбурнской косе, работают украинские разведчики.

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