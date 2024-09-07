ВСУ подняли сине-желтій флаг в центре Нью-Йорка Донецкой области

Контроль врага в центре Нью-Йорка частичен, поэтому заявления о полной оккупации пока не соответствуют действительности.

Украинские военные развернули сине-желтій флаг на элеваторе в центре поселка Нью-Йорк Донецкой области.

Соответствующие кадры опубликовал портал DeepState.

Сообщается, что флаг установили бойцы 2-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

"Контроль врага в центре также относительный, поэтому все предварительные заявления кацапов о полной оккупации можно пока умножать на ноль", — отмечают аналитики DeepState.

Напомним, 21 августа ситуация в Нью-Йорке была сложной, но россияне не контролировали поселок, как утверждали российские «блоггеры». 6 сентября бригада Азов возобновила часть контроля над Нью-Йорком, деблокировала окруженных украинских военных и вытеснила россиян с Фенольного завода.

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