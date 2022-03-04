ВСУ подняли украинский флаг над аэропортом Кульбакино в Николаеве (видео)

ВСУ подняли украинский флаг над аэропортом Кульбакино в Николаеве (видео)

Украинские военные продолжают давать отпор агрессору.

Украинские воины отбили у российских оккупантов аэропорт Кульбакине в Николаеве и подняли там государственный флаг!

Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там державний прапор! Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Напомним, украинские военные вытеснили россиян из Николаева.