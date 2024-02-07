ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левобережье Херсонщины (видео)

Силы обороны подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Видео опубликовал телеграмма-канал DeepState.

На кадрах можно увидеть, что земля вокруг флага – в воронках от артиллерийских ударов россиян, а вокруг нет ни одного уцелевшего здания.

ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонщины

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Таким образом, ВСУ опровергли заявления российской пропаганды, что украинские войска на левобережном плацдарме были вытеснены к Днепру.

"Россияне в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг любует глаз наших военных и наперекор всей российской пропаганде...", – говорится в сообщении.

Однако в DeepState отмечают, что в Крынках тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить украинских бойцов, а также большое внимание уделяет переправе и правому берегу.

Напомним, осенью 2023 стало известно, что ВСУ закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, в районе населенного пункта Крынки.

16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное. Военный "Мадьяр", возмущенно прокомментировал статью.

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