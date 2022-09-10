ВСУ подошли к окрестностям Лисичанска в Луганской области: что известно

Украинские военные сейчас находятся уже в окрестностях Лисичанска в Луганской области.

Об этом без подробностей сообщил Общественному руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В своем Телеграмме Гайдай намекнул на успехи украинских защитников в этом направлении.

"Лисичанск …… замечательный украинский город)) Ох и работы будет по восстановлению", — написал глава Луганской ОВА.

Кроме того, в эфире телеканала FreeДом Гайдай рассказал, что "жители Лисичанска уже увидели ВСУ в окрестностях города".

"Людям уже мерещатся везде военные в украинской форме", – сказал Гайдай.

По его словам, официально информацию о ходе событий может комментировать только Генштаб ВСУ. Однако россияне и коллаборанты уже массово покидают территорию Луганщины. При этом Гайдай подчеркнул, что бегут кремлевские прихвостни не только из оккупированных после 24 февраля городов, а из населенных пунктов, которые были под контролем россиян от 2014 года.

Тем временем украинские партизаны продолжают работать. Так, по словам главы Луганской ОВА, минувшей ночью над Кременной партизаны подняли украинский флаг.

Напомним, в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области. В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины освободят украинскую землю до последнего сантиметра.

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