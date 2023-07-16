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ВСУ подсчитали потери РФ за эту неделю: десятки танков и тысячи оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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719
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ВСУ подсчитали потери РФ за эту неделю: десятки танков и тысячи оккупантов

ВСУ подсчитали потери России за эту неделю. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Только за неделю россияне потеряли более 20 танков в войне против Украины.

Вооруженные силы Украины в течение этой недели уничтожили 3640 российских оккупантов и 29 российских танков. Кроме того, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом сообщил первый замминистра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен один вертолет, две ракеты и 135 БпЛА оккупантов.

ВСУ также уничтожили:

  • 29 танков;
  • 62 боевых бронированных машины;
  • 115 артиллерийских систем;
  • 13 РСЗО;
  • 12 установок ПВО;
  • 115 единиц автотехники;
  • 38 единиц спецтехники.

Напомним, 16 июля в Страткоме ВСУ сообщили об ударах по складу с ракетным вооружением во временно оккупированном поселке Юбилейном возле Луганска (видео).

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Дата публикации
Просмотры
719
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