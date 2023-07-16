ВСУ подсчитали потери РФ за эту неделю: десятки танков и тысячи оккупантов

Только за неделю россияне потеряли более 20 танков в войне против Украины.

Вооруженные силы Украины в течение этой недели уничтожили 3640 российских оккупантов и 29 российских танков. Кроме того, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом сообщил первый замминистра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен один вертолет, две ракеты и 135 БпЛА оккупантов.

ВСУ также уничтожили:

29 танков;

62 боевых бронированных машины;

115 артиллерийских систем;

13 РСЗО;

12 установок ПВО;

115 единиц автотехники;

38 единиц спецтехники.

Напомним, 16 июля в Страткоме ВСУ сообщили об ударах по складу с ракетным вооружением во временно оккупированном поселке Юбилейном возле Луганска (видео).

Читайте также: