ВСУ подсчитали потери РФ за эту неделю: десятки танков и тысячи оккупантов

Только за неделю россияне потеряли более 20 танков в войне против Украины.
Вооруженные силы Украины в течение этой недели уничтожили 3640 российских оккупантов и 29 российских танков. Кроме того, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.
Об этом сообщил первый замминистра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Так, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен один вертолет, две ракеты и 135 БпЛА оккупантов.
ВСУ также уничтожили:
- 29 танков;
- 62 боевых бронированных машины;
- 115 артиллерийских систем;
- 13 РСЗО;
- 12 установок ПВО;
- 115 единиц автотехники;
- 38 единиц спецтехники.
Напомним, 16 июля в Страткоме ВСУ сообщили об ударах по складу с ракетным вооружением во временно оккупированном поселке Юбилейном возле Луганска (видео).
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