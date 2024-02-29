ВСУ подтащили к Крынкам дополнительные резервы: аналитики ISW сообщили детали

Украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра и, возможно, временно ужесточили атаки на восточном берегу Херсонской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Украинские и российские источники сообщили, что продолжаются бои в Крынках, украинские силы якобы сохраняют ограниченное присутствие.

Один милблогер утверждал, что украинские силы также осуществляли атаки юго-западнее Кринок в районе Песчановка-Подстепное, чтобы отвлечь российские силы от Крынок, поскольку украинские силы взимали дополнительные резервы в этот район. Милблогеры также утверждали, что украинские войска сосредоточены на дачной территории у Антоновского моста.

Ранее аналитики опровергли заявления России, что оккупанты якобы полностью захватили Крынки на левом берегу Днепра.

А в ОК "Юг" сообщили, как партизаны помогают ВСУ на Левобережье Херсона.

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