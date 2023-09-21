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ВСУ подтвердили, что нанесли комбинированный удар по аэродрому окупантов в Крыму

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ подтвердили, что нанесли комбинированный удар по аэродрому окупантов в Крыму

Крым – это Украина

Удар ВСУ был нанесен ночью 21 сентября.

Украинские военные нанесли комбинированный удар по военному аэродрому во временно оккупированном россиянами Крыму.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

Как отмечается, в ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму. Слава Вооруженным силам Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью против 21 сентября Служба безопасности и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" во временно аннексированном Крыму. Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун". Пока официальных комментариев об ударе нет.

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Дата публикации
Просмотры
679
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