ВСУ "поджарили" оккупантов в Запорожье и отбили все атаки врага в двух областях — Генштаб

Противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. В то же время противник нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе.

На Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники оккупантов для комплектования подразделений, понесших потери.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В частности, на полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил РФ.

На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка. Также враг нанес авиаудары неподалеку от населенных пунктов Верхнекаменное, Соледар и Спорное.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Волшебное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции наших войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Оккупанты не прекращают обстреливать пригород и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет и 6 БпЛА типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта российских оккупантов.

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

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