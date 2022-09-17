ВСУ поджимают: оккупанты перенесли псевдореферендумы на "неопределенный срок"

Сначала так называемый "референдум" должен был быть 11 сентября, затем стало известно о планах оккупантов провести его в ноябре. Теперь же ситуация не определена, ведь ВСУ все ближе поджимают оккупантов к границе.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

"Всего за неделю жизнь в так называемой "лнр" изменилась, потому что даже неопределенной остается дата псевдореферендума. Готовились на 11 сентября, перенесли на ноябрь. Говорили, что готовы даже 31 декабря, но… Заявляют, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте, которые "не позволяют провести референдум полноценно и безопасно", — говорится в сообщении.

Кроме того, вслед за мобильным Интернетом на территории Луганской области враг отключает и кабельный Интернет.

"Население так называемой "ЛНР" изолировано от внешнего мира", — говорят в обладминистрации.

Напомним, фейковые референдумы на украинских территориях должны были создать картинку для кремлевского телевидения о якобы стремлении украинцев присоединиться к "русскому миру". Планы оккупантов перечеркнула украинская армия, которая отвоевывает все большую территорию. А еще – местные, которые, несмотря на оккупацию, остаются верны своему государству.

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