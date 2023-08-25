ВСУ, похоже, расширяют прорыв российской обороны на юге — CNN

На южной части фронта украинские защитники имеют успехи. Даже российские так называемые "военкоры" признаются, что ситуация для россиян там плачевная.

Появляется все больше признаков, что украинские войска прорвали первую линию обороны России на части южного фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.

Об этом пишет издание CNN.

Генштаб ВСУ сообщил в пятницу, что успехи были достигнуты на двух направлениях — в направлении села Новопрокоповка и далее на восток в направлении другого небольшого населенного пункта Очеретуватое.

Ранее на этой неделе украинцы заявили, что взяли под контроль село Роботино. К югу от этого села продолжаются бои. После недель боев в Роботином почти не осталось ни одного здания. В Генштабе отметили, что подразделения "укрепляют позиции, ведут артиллерийский огонь по обнаруженным объектам противника и контрбатарейные действия".

Долгожданное контрнаступление Украины продолжается уже несколько недель, сейчас самые активные бои сосредоточены на восточном и южном фронтах, пишет издание. Теперь сами российские военные блоггеры рисуют мрачную картину для московских войск в некоторых частях юга.

Некоторые из этих "военкоров" признают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Другие же решаются признать, что "это критический момент на поле боя", мол, российским войскам нужно удерживать свои позиции по крайней мере еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке фронта и хоть как-то изменить ситуацию на поле боя.

В четверг, 24 августа, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска взимают дополнительные силы в район Запорожья с южного Херсона из-за значительных потерь среди подразделений там.

Напомним, в своей последней оценке Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне заявил, что украинские силы "приблизились ко второй линии обороны России в районе Роботино и еще больше расширили участок прорыва российских оборонительных линий в этом районе.

В ISW заявили, что "отсутствие у России оперативных резервов заставит российское командование провести дополнительные передислокации, поскольку украинские контрнаступательные операции продолжают ухудшать защиту российских сил на нескольких участках фронта".

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