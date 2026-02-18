ВСУ пока не могут идти в наступление: аналитик DeepState назвал главную проблему

ВСУ на фронте / © Associated Press

Украинская армия на текущем этапе войны не имеет возможности проводить масштабные наступательные операции. Главная проблема заключается не столько в самом прорыве, сколько в неспособности удержать освободившиеся или занятые территории в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в интервью «Коммерсант Украинский».

По словам аналитика, опыт боевых действий, в том числе операция на территории РФ, четко продемонстрировал слабые места в планировании наступательных действий без достаточных резервов.

«Говорят о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем. Даже если получится, мы не можем удержаться. Курск это показал. Даже при гениальных планах наступательных действий мы не удержали», — подчеркнул Погорелый.

Он подчеркнул, что враг имеет преимущество в ресурсе, позволяющему ему со временем возвращать утраченные позиции.

«Рано или поздно россияне накопят свои ресурсы, свои силы», — добавил эксперт.

Погорелый считает, что сейчас приоритетом должно стать не освобождение территорий любой ценой, а эффективная оборона и максимальное истощение противника.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на уничтожении россиян. Уничтожать в обороне. Научиться не терять своих людей. Научиться накапливать, применять ресурсы, чтобы они были в достаточном количестве у наших бойцов на фронте», — отметил соучредитель проекта.

Погорелый также раскритиковал риторику о необходимости наступления в условиях дефицита личного состава. По его словам, даже элитные подразделения сейчас вынуждены выполнять оборонные функции.

«А эти заявления наступать, увольнять, когда у нас нет людей, чтобы держать оборону… Если это аргумент насыщать личным составом штурмовые войска, то штурмовые войска у нас сегодня не наступают», — резюмировал аналитик.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских сил в 2023 году сорвалось из-за нехватки ресурсов.

По его словам, план операции, разработанный с участием партнеров из НАТО, предусматривал концентрацию значительных сил для удара в направлении частично оккупированной Запорожской области с последующим продвижением к Азовому морю. Такой сценарий должен перерезать сухопутный коридор, который российская армия использовала для обеспечения Крыма, и создать эффект тактической неожиданности.

Впрочем, как отметил Залужный, необходимой концентрации сил добиться не удалось. Украинские подразделения были рассредоточены на широком участке фронта, что, по его оценке, существенно снизило их ударную способность. Он также отметил, что контрнаступление подверглось критике со стороны военных экспертов из-за чрезмерной амбициозности и запоздалого старта, что дало российским войскам время укрепить оборону.