ВСУ пока не могут получить преимущество на войне: командующий Сухопутными войсками объяснил, почему

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что пока нельзя сказать, что на фронте замедляется наступление оккупационных войск России, наоборот – враг продолжает наступательные действия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Это (наступательные действия – ред.) в принципе ожидаемо, потому что Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя. А только замедление их действий даст нам возможность перехватить инициативу. Поэтому они делают все возможное и невозможное, используя все ресурсы, которые есть, чтобы продолжать наступательные действия", – отметил он.

По словам Павлюка, наступление врага продолжается в Лиманском и Бахмутском направлениях. Также не замедляется наступление на Авдеевском направлении.

"То, что нет таких успехов, как РФ имела тогда при Авдеевке. Некоторые имеют тактические действия, которые имеют небольшой успех на том или ином направлении. Точно так же и мы проводим ответные наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем также их позиции, восстанавливаем свои. Идет пока позиционная война, пока преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", — объяснил Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Он также добавил, что Россия продолжает террор местного населения. Это отчетливо показывают удары по Сумщине, где в разы увеличились и артиллерийские и авиаудары. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей.

"Обычный террор, иначе они не умеют. К сожалению, у нас нет преимущества в воздухе. Как только она появится — мы сделаем все, чтобы российская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары", — резюмировал Александр Павлюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть угроза повторного наступления россиян! | Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ

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