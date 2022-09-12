ВСУ показали боевую работу зенитных комплексов, сбивающих ракеты РФ (видео)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины вчера, 11 сентября, уничтожили 9 из 12 ракет, которые российские оккупанты выпустили по критической инфраструктуре.

Видео боевой работы зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Схід" показали в Сети.

Отмечается, что вражеские ракеты также уничтожало подразделение воздушного командования "Центр". Российской армией было осуществлено 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101.

Напомним, Россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Останутся ли украинцы без электроэнергии из-за отключения Запорожской АЭС

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