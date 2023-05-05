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ВСУ показали кадры ликвидации российских захватчиков (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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996
Время на прочтение
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ВСУ показали кадры ликвидации российских захватчиков (видео)

Группу российских захватчиков ликвидировали с помощью дронов / Фото: Associated Press

Ликвидировали русских захватчиков с помощью дронов, с которых сбрасывали фугасные снаряды на окупантов.

Украинская разведывательная группа 92-й бригады вместе с бойцами роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона ликвидировали группу российских захватчиков.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале командира роты "Гонор" Сергея Филимонова.

Силы обороны ликвидировали русских захватчиков с помощью дронов, с которых сбрасывали фугасные снаряды на окупантов.

Бойцам удалось "подстрелить" не один десяток российских агрессоров, скрывавшихся в окопах.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с оккупантом прощались под вывеской, приглашавшей на просмотр комедии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российское Минобороны пыталось скрыть, что во время войны в Украине часто случаются случаи массовой гибели оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
996
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