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ВСУ показали кадры уничтожения вражеского миномета вместе с боекомплектом (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
779
Время на прочтение
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ВСУ показали кадры уничтожения вражеского миномета вместе с боекомплектом (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В результате успешных действий украинских военных, враждебная цель была уничтожена.

Вооруженные силы Украины обнаружили и атаковали российский минометный расчет.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Уничтожение российского миномета вместе с БК", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022-го по 11 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 179 320 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 500 военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
779
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